Benoît (La Villa) : La révélation surprenante de Jesta sur son poids !

Lundi 16 juillet 2018, Jesta et Benoît ont fait leur retour dans nos petits écrans dans La Villa, la bataille des couples (TFX). Une aventure au cours de laquelle les candidats révélés dans Koh-Lanta, l'île au trésor (en 2016) ont affronté sept autres couples dans des épreuves physiques dans le but de remporter 50 000 euros.

Et le beau brun était tellement à fond dans la compétition qu'il a... perdu du poids lors du tournage. "Benoît a perdu 5 kilos, il s'est cru dans Koh-Lanta. Avant et après les épreuves, il ne mangeait pas. La compétition lui a coupé la faim. C'est le seul qui a perdu 5 kilos", nous a confié Jesta. Elle, en revanche, n'a pas caché avoir pris du poids : "J'ai pris 3 kilos."

Difficile en effet de manger sainement lorsque l'on participe à une émission. Mais, nul doute qu'elle perdra rapidement ces kilos puisque depuis plusieurs mois, elle s'est mis en tête de faire plus attention à son alimentation. La raison ? "Après Koh-Lanta, j'ai pris 22 kilos en six mois. J'en ai perdu 15 depuis je crois. Après le tournage, on était obsédés par la bouffe et notre corps stockait deux fois plus parce qu'on l'avait privé pendant 42 jours. Le jour où je m'en suis rendu compte, ça a été un gros choc pour moi. Je me suis reprise en main, j'ai arrêté les grignotages et les fast-food pour privilégier une alimentation saine et équilibrée."

