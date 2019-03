Benoît (Les 12 Coups) : Coach, prise en charge... Les coulisses dévoilées

Benoît fait partie de la grande famille des 12 Coups de midi (TF1). Depuis le 18 janvier 2019, il est candidat du jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann et a dépassé la barre des 300 000 euros mercredi 13 mars. Dans Femme actuelle, il a dévoilé les coulisses de l'émission.

Nous avons donc appris que les candidats avaient un coach/nounou pour les accompagner : "Yoann est une sorte de coach/nounou. Tous les maîtres de midi l'ont eu. Il m'a notamment coaché pour que je sois plus concis dans mes récits, plus rapide, plus efficace. C'est vrai que je suis un peu bavard (il rit)." Le professeur d'histoire-géographie de 39 ans a ensuite dévoilé que cinq émissions avaient été tournées par jour "avec des sessions de quatre semaines" : "Du coup, je prends des congés sans solde."

Pour finir, Benoît a dévoilé ce que la production des 12 Coups de midi prenait en charge : "La production prend presque toute en charge, notamment l'hôtel et les repas sur place. Et nous avons un forfait sur les frais d'essence. C'est vraiment bien."

Lors de cette interview, Benoît a également confié ce qu'il comptait faire de ses gains. Il a également déclaré avoir perdu pas mal de poids : "J'ai perdu 5 kilos, tout en mangeant normalement. Mais cette compétition, c'est un peu comme un marathon. Ça demande beaucoup d'efforts."