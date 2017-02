Benoît Magimel amoureux de sa jolie Margot face à Louane "rock"

Ils ont presque tous répondu à l'appel. Lundi 13 février, Guillaume Canet présentait à Paris son dernier long métrage, Rock'n Roll, au Pathé Beaugrenelle. Un bouquet final à la hauteur d'une tournée promotionnelle rock'n'roll, jalonnée d'interviews et de plateaux télé. À cette occasion, l'acteur-réalisateur-scénariste-producteur avait convié bon nombre de ses proches et amis à cette avant-première à laquelle a notamment pris part son actrice et compagne à la ville, Marion Cotillard.

Parmi ses amis, ceux qu'il a pour habitude de diriger sur grand écran, on a croisé Benoît Magimel. Bien remis de ses tracas judiciaires, l'acteur récemment vu dans La Fille de Brest était accompagné de sa charmante Margot. Compagne du comédien français depuis quelques mois déjà – ils avaient officialisé à Marseille en mai dernier –, la jeune femme a fait crépiter les flashs à ses côtés. Non loin d'eux, François Cluzet et son épouse Narjiss se faisaient discrets. Pourtant accompagné, c'est seul que le héros des Petits Mouchoirs a posé devant les caméras, tout comme Marina Hands et Pascale Arbillot, deux autres habituées des films de Canet.

Louane Emera avait également accepté l'invitation, accompagnée d'un ami. Ravissante dans un look rock, la chanteuse et actrice a pu découvrir la délirante comédie de Guillaume Canet, tout comme Ariel Wizman et sa compagne Osnath Assayag, Camille Cottin venue avec sa copine Camille Chamoux, Manon Azem (Section de recherches) avec son partenaire dans Gangsterdam Côme Levin, ou encore une Daphné Bürki déchaînée. L'animatrice n'allait d'ailleurs pas tarder à retrouver Guillaume Canet, puisqu'il était invité de La Nouvelle Édition ce 14 février. Ce dernier s'y est offert un slam bien rock'n'roll au son de System of a Down, dont voici les images :