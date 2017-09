Benoît Magimel : Arrêté en voiture en pleine nuit par la BAC...

L'acteur Benoît Magimel a une nouvelle fois été interpellé par la police. Alors qu'il roulait dans les rues de Paris dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre, il a été contrôlé pour une infraction au code de la route mais cela ne s'arrête pas là...

Comme le relate le site Closer, Benoît Magimel a été arrêté par la police aux alentours de 4h du matin alors qu'il conduisait son véhicule avec un ami à bord, après avoir pris un sens interdit. Jusque-là rien de très grave à cette heure de la nuit où la circulation est quasi déserte mais, malheureusement pour lui, il a été repéré par une voiture de la BAC du 4e arrondissement de la capitale. Les policiers ont alors arrêté sa voiture et ont pratiqué une palpation sur l'acteur et sur son passager.

Le site affirme que les agents de la BAC auraient mis la main sur "trois bonbonnes de poudre blanche" et il y a peu de chances pour qu'il s'agisse de farine... Toutefois, quand bien même il s'agirait de cocaïne, Benoît Magimel a heureusement été contrôlé négatif au test d'alcoolémie et de stupéfiants. Un bon point pour l'acteur, contrôlé positif aux stupéfiants l'an passé après avoir renversé une piétonne. Plusieurs mystères demeurent cependant : le nom de son compagnon de route qui aurait refusé de décliner son identité et celui de la personne à qui appartenait la poudre...

Thomas Montet