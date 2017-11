Benoît Magimel et la drogue : Une de ses ex a tenté de "le faire décrocher"...

En salles depuis le 1er novembre, Carbone voit Benoît Magimel briller, en animal blessé, devant la caméra d'Olivier Marchal. Attendu pour la promotion de ce polar, l'acteur n'a participé qu'à l'avant-première à Saint-Tropez le 19 août dernier. Depuis, il y a une comparution devant le juge et une condamnation (à 3 mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve avec obligation de soins). Alors, l'acteur se soigne dans le plus grand secret "dans un institut privé" et évite les caméras...

Du coup, dans les médias, on parle plus de Benoît Magimel sous l'angle de la drogue que celui du cinéma. À l'instar de VSD, auquel un "ami" raconte qu'une des ex de Benoît Magimel, Nikita Lespinasse (avec qui il a eu Djilina, 6 ans), l'a quitté après avoir tenté de le "faire décrocher" en vain. "Ça a été dur pour lui. Il avait déjà eu très mal lors de sa rupture avec Juliette Binoche, avec qui il a eu aussi une fille, Hana, qui a 17 ans", assure-t-il.

Pour ce même proche, la chute de Magimel n'aurait probablement pas eu lieu d'être "s'il avait eu un cadre familial". Entre un père qui a quitté sa mère très tôt et n'a jamais aidé financièrement – alors qu'il en avait les moyens –, et une maman peu présente à cause de son travail d'infirmière libérale, "Benoît s'occupait beaucoup de sa soeur Bénédicte, de dix ans sa cadette". Selon lui, "les enfants ont grandi comme ils le pouvaient, sans cadre". À l'âge de 16 ans, le jeune Benoît, qui vient de séduire le monde du 7e art dans La vie est un long fleuve tranquille, arrête l'école. L'enfant-star veut devenir comédien.

Un loup solitaire et seul

Mais dans le milieu, le jeune homme se heurte à une autre réalité. Avec sa grande sensibilité, il croit se faire des amis. "Comme Benoît s'entendait super bien avec les équipes sur les tournages, il se faisait des amis, mais, après, il n'y avait plus grand-chose", raconte ce proche. Solitaire, l'acteur de 43 ans "cherche à se faire des amis, mais il a du mal à aller vers les autres et à entretenir les liens". Heureusement, il peut compter sur le soutien de sa chérie Margaux et de sa famille.

"Sa grande déception, c'est d'être tombé dans la drogue", assure son ami. Mais d'après son avocat, Pascal Garbarini, le comédien est "très conscient de la situation" et se soigne. "Il lui arrive de succomber, mais c'est ponctuel, il est pratiquement sorti d'affaire", martèle l'homme qui l'a défendu à maintes reprises ces dernières années. L'acteur aurait d'ailleurs perdu 15 kg et retrouvé sa gueule de beau gosse...