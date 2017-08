Benoît Magimel et Margot in love devant le couple Coraline Ginola-Daniel Hechter

C'est loin de Paris qu'Olivier Marchal a décidé de réunir l'équipe de son dernier long métrage, Carbone, ainsi que des amis. Pour ce faire, l'ex-flic reconverti en cinéaste et acteur a choisi Saint-Tropez, lieu de villégiature de nombreux people, le temps d'une soirée exceptionnelle.

Rendez-vous était donné le 19 août au cinéma Le Renaissance sur la place des Lices. Olivier Marchal était présent avec sa nouvelle chérie Claire, accompagné de son producteur Olivier Munz et de ses acteurs, Michaël Youn, Ider Chander, Gringe et bien évidemment Benoît Magimel. Acteur principal de ce film qui compte également Laura Smet dans sa distribution, le comédien a profité de la soirée, loin des tracas judiciaires récents, avec sa petite amie, la belle Margot. Le couple a surtout posé ensemble lors de l'after party qui s'est déroulée dans l'hôtel Le Sube, fameuse bâtisse du XIXe siècle qui surplombe le port de Saint-Trop'.

De nombreuses autres personnalités ont ainsi découvert le film en avant-première, de Dani (vue avec sa petite-fille Albane) à Alain Terzian, en passant par Fiona Gélin, Jacky le DJ des Caves du Roy, Daniel Hechter et sa compagne Coraline Ginola, Igor Bogdanov et sa très jolie Julie Jardon, Patrick Vuillaume et sa femme Corinne ou encore Nagui et sa femme Mélanie Page, eux aussi de passage sur la French Riviera. Alexandre Arcady et sa compagne Sabrina Guigui, Sylvie Rousseau (directrice générale de Dior), Jean-Roch et sa femme Anaïs enceinte, Jean-Pierre Tuveri (maire de Saint-Tropez) et sa femme Cécilia, Anne Méaux ou encore Orlando ont également assisté à la première du film.

Carbone, qui sortira le 1er novembre dans les salles obscures, suit Antoine Roca, un homme ordinaire menacé de perdre son entreprise qui met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et autres règlements de comptes.