Benoît Poelvoorde raconte toutes ses arrestations par la police !

Dans Au poste !, l'histoire d'un face-à-face en garde à vue, entre un commissaire et son suspect, Benoît Poelvoorde donne la réplique à Grégoire Ludig (du Palmashow). À croire que l'histoire s'inverse en quelque sorte car avant d'être dans sa peau, c'est plutôt devant le commissaire que l'acteur belge s'était retrouvé à plusieurs reprises par le passé. Dans L'Obs, il raconte sans fard ses expériences et ses nuits passées au poste de police.

"Deux, à l'adolescence. Une parce qu'on était cuits avec un pote et qu'on avait couru sur les toits des voitures. Une autre pour tapage nocturne : je faisais une fête, et un copain a crié 'État policier'", détaille Benoît Poelvoorde. Avant de préciser : "Ce qui m'a gêné, c'est quand ma mère est venue me chercher ; on habitait en face de la gendarmerie."

Le truculent pitre belge continue en révélant qu'il a aussi été arrêté une fois alors qu'il était adulte, "pour ivresse au volant". "Mais je suis pas du tout anti-police, précise-t-il. Si je le mérite, je le mérite."

Au poste !, en salles le 4 juillet 2018.