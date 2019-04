Benoît, son élimination "rageante" des 12 Coups de midi : "J'ai paniqué..."

Ce jour devait arriver. Ce 9 avril 2019, le maître de midi Benoît a été éliminé des 12 Coups de midi sur TF1 après 82 participations.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs suite à ce dénouement, le Lensois que Jean-Luc Reichmann surnomme "Nounours" a tout de suite regretté que sa sortie se soit faite sur une faute d'inattention. "C'est une fin que les téléspectateurs vont avoir du mal à comprendre. J'ai perdu sur une question basique, lors d'un duel", a-t-il réagi. Et de poursuivre son explication : "Ce qui est rageant, c'est que si je suis parti, c'est en raison d'un gros coup de fatigue. Et pas à cause d'une méconnaissance. J'ai mal géré mon sommeil les jours précédents (...) Je me suis mis à paniquer en voyant arriver cette question sur les animaux, sur l'expression 'le loup dans la bergerie' [il a répondu Le loup dans le poulailler, NDLR], parce que je ne suis pas à l'aise avec cette thématique, et je me suis embrouillé. En temps normal, je prenais le temps de me concentrer sur la question et les réponses. Mais là, je n'ai rien fait comme d'habitude. J'aurais préféré avoir une fin avec plus de panache."

Aujourd'hui, il espère que le public n'est pas trop déçu de le voir se faire éliminer sur une erreur aussi surprenante. "J'essaie de faire le deuil de cette dernière image et d'en comprendre les raisons. Ce jour-là, je n'étais pas le même Benoît que j'étais durant le jeu... Mais je vois aussi le parcours effectué. J'espère que les téléspectateurs le garderont en tête, plutôt que l'image de ma sortie", a-t-il ajouté.

Benoît, qui rêvait de s'installer à Tahiti avec ses gains, est finalement reparti avec la coquette somme de 397 946 euros. De quoi se consoler rapidement de son erreur... Il n'a cependant pas pu intégrer le podium des maîtres de midi et termine à la 4e position avec 82 participations au jeu de la Une.