Bérengère Krief en deuil : Au revoir et doux mots à sa "Mamy Ginette"

Son terrain de jeu est d'ordinaire l'humour mais pas cette fois-ci. Bérengère Krief a laissé place à l'émotion pour annoncer une bien triste nouvelle : le décès d'un être cher dont elle était particulièrement proche, sa grand-mère.

L'actrice et humoriste de 35 ans s'est saisie de sa page Instagram le 13 mars 2019 pour partager son immense peine mais aussi se remémorer ses plus beaux souvenirs avec sa "mamy Ginette". "Au Revoir Mamy Ginette. Le bug Instagram a effacé les mots que je t'avais écrit alors je me rappellerai juste des tiens : 'Ce qui doit se faire se fait.' Ton adage préféré qui m'a toujours porté et donné la confiance dans la Vie. Merci pour l'Amour et l'Inspiration. Retrouve ton grand amour maintenant et repose-toi", a-t-elle publié. Un poignant "Je t'aime" conclut ce message qui a été vu par plusieurs milliers de personnes, dont son amie Marilou Berry sur qui elle peut sans aucun doute compter dans ce moment douloureux. Les deux actrices ont joué ensemble dans Joséphine et Joséphine s'arrondit.

Pour illustrer son message, Bérengère Krief a choisi une jolie photo d'elle et sa mamie. L'humoriste, enfant, pose tendrement sur ses genoux alors que sa grand-mère l'enlace. Un bon souvenir parmi tant d'autres.