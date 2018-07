Bérengère Krief sensuelle : "Abandonner l'adolescence pour embrasser l'adulte"

Comme de nombreuses femmes, Bérengère Krief cache des complexes. La pétillante humoriste et comédienne de 35 ans souffre de cet étonnant paradoxe propre aux comédiens : ils adorent jouer devant les caméras et divertir les spectateirs, mais ne s'apprécient que très difficilement en photo ou sur les écrans. C'est pour cela que Bérengère Krief pose finalement très peu...

"Je fais très peu de séances photos. La dernière remontait à au moins trois ans avec ce cher @francoisberthier, commente l'humoriste en légende d'une série de photos posées. J'ai eu un coup de coeur pour @luciesassiat, talentueuse photographe qui a su me mettre en confiance ! Un nouveau regard, un nouveau souffle pour marquer dans le temps cette période de ma vie de femme. Abandonner l'adolescence pour embrasser l'adulte. S'ancrer dans le réel et préciser ses intentions, programme sympa !"

Il faut dire que les photos détonnent avec ce que la pétillante Bérengère Krief montre d'elle au quotidien sur les réseaux sociaux. La comédienne pose sagement, troque son sourire radieux contre un visage plus fermé, affiche et assume sa sensualité – elle qui avait été notamment attaquée sur ses petits seins et avait eu la meilleure des réponses à adresser à ses haters. Et on adore !