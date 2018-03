Bérengère Krief topless : Elle dévoile son beau tatouage mais se fait critiquer...

C'est le 8 Mars 2018 . La journe des Droits des Femmes . Mais je crois que a fait quelques mois que c'est chaque jour l'avance des droits des femmes . Et je trouve a gnial . Il tait temps de sortir du mutisme et de comprendre notre rel rle jouer dans notre socit . L'omelette ne se fait pas sans casser des oeufs bien sr et la priode est riche d'informations de part et d'autre mais j'ai confiance et je sais que tout a se transformera bientt en Ocan d'Amour . Je me donne de l'amour et du respect moi mme pour pouvoir en donner aux autres . Travail quotidien, fastidieux mais quand j'en rcolte les fruits, ils sont suaves et dlicieux ! #oceandamour #saladedefruitsduRespect #jeanclaudemetaphore Amour - Paix - Libert Tatoo by @thecrayoner

