Bérénice Bejo "au bout du rouleau" : "Je ne voyais plus ma vie"

Cet hiver, vous avez peut-être eu la chance d'applaudir Bérénice Bejo sur la scène du théâtre Édouard VII où elle brillait dans la pièce Tout ce que vous voulez au côté de Stéphane de Groodt. Mais ce n'est hélas plus possible. Et il y a une raison à cela...

"Je m'étais concentrée sur mon travail, sans me rendre compte de ce que cela pouvait impliquer dans ma vie personnelle, explique l'actrice de 41 ans dans Nice-Matin. Raison pour laquelle j'ai arrêté – avec beaucoup de tristesse – en février alors que nous aurions pu continuer jusqu'au mois de juin."

"J'en ai parlé avec Bernard Murat, avec les auteurs Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, et bien sûr avec mon cher Stéphane de Groodt. Pour moi, ce n'était plus possible. J'étais au bout du rouleau, je voulais trop en faire", poursuit-elle, avant de détailler son quotidien : "Je me réveillais tôt pour emmener mes enfants à l'école, je déjeunais avec eux, je retournais les chercher à 16h30 et je m'en occupais jusqu'au retour de Michel à 19h, quand moi je devais partir. On se croisait."

"Ça a l'air bête, mais le constat était douloureux : je ne voyais plus ma vie. Ce qui n'enlève rien à l'expérience extraordinaire que le théâtre m'a donnée", conclut la chérie de Michel Hazanavicius avec qui elle a eu deux enfants, Gloria (6 ans) et Lucien (9 ans).

On retrouvera prochainement Bérénice Bejo au cinéma, entre La Quietud de Pablo Trapero, Le Jeu de Fred Cavayé (qui sortira le 31 octobre et dans lequel on retrouvera d'ailleurs Stéphane de Groodt) et enfin L'Extraordinaire Voyage du Fakir, qui sera sur nos écrans le 30 mai prochain.