Bernadette Chirac met "un terme à ses fonctions d'administrateur"

C'est une décision importante qu'a prise Bernadette Chirac. L'épouse de l'ancien président de la République a choisi de "mettre un terme à ses fonctions d'administrateur", selon le groupe LVMH. En effet, alors qu'elle y a siégé neuf ans, elle va être remplacée par une nouvelle administratrice, Iris Knobloch, présidente de Warner Bros France. Cette annonce a été faite par le groupe français ce jeudi 14 mars 2019, alors qu'il révélait qu'il allait proposer à ses actionnaires d'entériner la nomination à son conseil d'administration du photographe Yann Arthus-Bertrand en tant que "censeur", rapporte l'AFP qui a reçu le communiqué du groupe de luxe.

Censeur, c'est un rôle consultatif qui ne lui permet pas de prendre part aux votes du conseil d'administration. Le célèbre photographe va "affecter à sa fondation Good Planet, engagée en faveur de l'environnement, les jetons de présence qu'il recevra au titre de son mandat". "Par leurs expériences et leurs engagements respectifs, Iris Knobloch et Yann Arthus-Bertrand viendront enrichir les travaux du conseil d'administration, auquel ils apporteront une sensibilité renouvelée aux questions environnementales et sociétales", estime la société Moët Hennessy-Louis Vuitton.

Âgée de 85 ans, la femme de Jacques Chirac était il y a peu sous les projecteurs en raison de la sortie du livre Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête publié aux éditions Fayard. Sa santé qu'on sait fragile et celle de son mari ont certainement motivé ce changement professionnel. La mère de Laurence, l'aînée décédée en avril 2016, et de Claude (56 ans) s'entoure des siens, notamment son petit-fils âgé de 22 ans, Martin, et se concentre sur d'autres missions : la présidence de la fondation Claude Pompidou, qui a pour objectif de venir en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés, ainsi que la coprésidence du comité d'honneur de l'Observatoire du patrimoine religieux.