Bernadette Chirac se retire au profit de Brigitte Macron : une page se tourne

Une page se tourne pour la très populaire opération Pièces jaunes qui chaque année récolte des fonds pour les enfants hospitalisés. Le 12 juin 2019, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, créée en 1989, a annoncé que sa présidente, Bernadette Chirac, se retirait au profit d'une autre première dame : Brigitte Macron.

Selon l'AFP, Bernadette Chirac, qui présidait la fondation et menait la collecte des pièces jaunes depuis 1994, a proposé elle-même le nom de Brigitte Macron pour la remplacer. L'AFP indique que "cette décision a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration". La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui oeuvre à améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés, en finançant notamment des maisons de parents au sein des hôpitaux, rend "un hommage appuyé et chaleureux" à l'épouse de l'ancien président Chirac pour "ses vingt-cinq ans d'engagement". Bernadette Chirac en devient la présidente d'honneur.

Brigitte Macron avait invité Bernadette Chirac à déjeuner à l'Élysée, en septembre 2017, et lui avait fait la surprise de réunir les membres du personnel du palais toujours en poste depuis la fin des deux mandats de Jacques Chirac. Ces retrouvailles avaient beaucoup ému celle que l'on n'a plus vue en public depuis des mois.

En janvier, l'opération Pièces jaunes a célébré son 30e anniversaire, elle est désormais parrainée par le sélectionneur de l'équipe de France masculine de football, Didier Deschamps. Chaque année, quelque 2 millions d'euros sont récoltés.

Une première dame en première ligne

L'entourage de Brigitte Macron a fait savoir à l'AFP que cette nouvelle fonction ne l'empêcherait aucunement de poursuivre ses autres combats. L'épouse d'Emmanuel Macron a choisi de s'engager dans "dans la lutte pour l'inclusion des personnes handicapées et la scolarisation des enfants malades à l'hôpital, et elle soutient la recherche sur le cancer pédiatrique et les maladies du cerveau". Elle a récemment pris la parole, au côté de la youtubeuse EnjoyPhoenix, contre le harcèlement scolaire et sur internet.

Le 11 juin, Brigitte Macron a accompagné Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la Protection de l'enfance, à Saint-Malo. Le duo est venu prêter main-forte à l'association La Voix de l'enfant et à sa marraine Carole Bouquet. Ensemble, ils ont visité l'unité d'accueil médico-judiciaire pédiatrique de la ville, ainsi que la salle de confrontation protégée à la gendarmerie où les enfants victimes de violences de toutes sortes peuvent être entendus en toute sécurité. Face à la caméra de BMFTV, la première dame a déclaré : "Je suis extrêmement interpellée sur ces sujets, donc j'ai très envie de m'impliquer et d'aider au maximum. Aujourd'hui est un jour important. Regardez, vous avez un secrétaire d'État, une association, une très grande actrice et la femme du président. Cela vous montre à quel point cette parole de l'enfant vaut qu'on la traite dans sa globalité. On n'a que des devoirs vis-à-vis d'eux et eux ont des droits. (...) Ces unités d'accueil sont le meilleur moyen de recueillir leur parole avec le plus de sérénité possible dans une situation de traumatisme."