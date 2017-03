Bernard de La Villardière fume un joint pour Dossier Tabou : Les images...

Lundi 27 mars, les téléspectateurs d'M6 retrouveront Bernard de La Villardière dans un nouveau numéro de Dossier Tabou. Après avoir parlé de l'islam en France non sans provoquer la polémique, le journaliste de 59 ans a cette fois enquêté sur le cannabis dans l'Hexagone...

Afin de teaser ce rendez-vous d'information destiné à un large public, M6 a d'ores et déjà dévoilé un extrait du reportage dans lequel Bernard de La Villardière fume un joint avant de prendre le volant... Un bon moyen de démontrer les risques d'une telle pratique. Bien entendu, le journaliste était alors accompagné par des professionnels de santé et le petit tour en voiture était réalisé sur un circuit fermé, celui de Trappes (Yvelines).

"(Je ressens) une petite ivresse, une petite euh... Oui et puis là, j'ai très très envie de monter, de faire un tour de circuit à toute allure, ça m'excite beaucoup !", lâche-t-il notamment après avoir tranquillement fumé son joint.

Récemment invité sur le plateau de C à Vous (France 5), Bernard de La Villardière s'est expliqué sur son geste et a confié que le fait de fumer l'avait rendu paranoïaque et agressif. Il a aussi avoué à cette occasion ne pas avoir attendu ce reportage pour fumer son premier joint.

Pour ce nouveau numéro de Dossier Tabou, le cultissime quinqua s'est également envolé pour les États-Unis (dans le Colorado) et les Pays-Bas, où cette drogue est légale.

Dossier tabou spécial cannabis, c'est lundi 27 mars à 21h sur M6 !