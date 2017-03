Bernard de la Villardière : Nouvelle enquête, il a fumé son "premier joint"

Lundi 27 mars, Bernard de la Villardière et ses équipes dévoileront le deuxième numéro de Dossier Tabou sur M6. Après un premier volet très polémique diffusé en septembre dernier et consacré à l'Islam en France, c'est cette fois au cannabis que le journaliste et animateur de 58 ans s'est intéressé.

Interrogé par nos confrères de Télé Star au sujet de ce nouveau reportage qui a demandé plusieurs mois de tournage et imposé de nombreux voyages à travers le monde (Pays-Bas, Etats-Unis...), Bernard de la Villardière a fait une étonnante révélation. "J'ai fumé mon premier joint pour Dossier Tabou. Il s'agissait de montrer les effets nocifs du cannabis sur la conduite. J'ai fumé un joint avant de prendre le volant, encadré par un inspecteur (...) afin de constater les effets sur les réflexes et le champ visuel", a-t-il expliqué. Gageons que de nombreux téléspectateurs ont hâte de voir le résultat de sa démarche...

Toujours concernant ce nouveau numéro de Dossier Tabou intitulé "Et si on légalisait le cannabis en France ?", le service de presse de M6 a communiqué les questions soulevées par le reportage qui devrait beaucoup faire parler : "La consommation augmenterait-elle ? Que rapporte vraiment l'économie noire du cannabis ? Combien de personnes en vivent-elles ? Qui contrôle les réseaux ? Cette manne financière préserve-t-elle la paix sociale comme le pensent certains ?"

Dossier Tabou spécial cannabis, c'est lundi 27 mars à 20h55 sur M6 !

