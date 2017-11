Bernard de la Villardière opéré : "Ce n'est pas une blessure"

Avec les émissions Zone Interdite puis Enquête exclusive, Bernard de la Villardière a crapahuté dans le monde entier et dans toutes les circonstances. Le célèbre "animateur-marcheur" a connu bien des péripéties pour raisons professionnelles et voilà qu'on l'a découvert le 5 novembre, lors du tournoi de tennis Rolex à Paris, l'oreille recouverte par un pansement. Serait-ce dû à un accident de tournage pour la télévision ? Il a donné la réponse à Télé Star.

Rien de grave pour Bernard de la Villardière et son oreille. Le journaliste et présentateur de 59 ans a expliqué simplement à Télé Star qu'il ne s'agissait pas d'un accident : "Je me suis fait opérer". Il ne voudra pas expliquer la raison plus précise, précisant que le reste concerne le "secret médical".

C'est dans un contexte différent de celui auquel Bernard de la Villardière nous a habitués qu'on le retrouvera prochainement. Il fait partie du jury des 30èmes Rencontres Cinématographiques de Cannes qui se tiennent du 20 au 26 novembre, présidé par l'acteur Tchéky Karyo (L'ours, Nikita, Le Lyonnais). Caroline Deruas (scénariste, actrice et réalisatrice), Loup-Denis Elion (Scène de ménage), l'auteur de BD (Nklos Koda) Olivier Grenson et le réalisateur Bob Swaim (La Balance).