Bernard de la Villardière opéré d'un cancer : "Je suis sorti d'affaire..."

Discret sur sa vie privée, Bernard de la Villardière a fait une triste annonce ce mardi 27 novembre 2018, comme le rapportent nos confrères de Télé Star. Lors de la conférence de presse de l'émission Cap Horn, avec Mike Horn, l'animateur a pris la parole et a ainsi révélé avoir été opéré d'un cancer peu avant le tournage du programme, qui s'est déroulé aux Philippines.

"J'avais eu quelques semaines plus tôt un petit pépin de santé. On m'a détecté un cancer...", a-t-il confié. Et d'ajouter : "Je ne vais pas en faire une histoire parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes à qui on annonce un cancer chaque année en France donc ça n'a rien d'exceptionnel."

Le journaliste de 60 ans a alors été opéré à deux reprises l'hiver dernier, pour son cancer. "Je n'étais pas dans la meilleure période de ma vie en termes de force physique, même si j'avais récupéré mon moral après des moments un peu difficiles et angoissants", confie Bernard de la Villardière. Et d'ajouter qu'à l'époque, il avait "peur" et n'a pas souhaité communiquer sur cette maladie.

Aujourd'hui, comme le rapportent nos confrères de Télé Loisirs, l'animateur d'Enquête exclusive va mieux. "Je suis sorti d'affaire", a-t-il alors déclaré lors de cette même conférence de presse.

Rappelons qu'en novembre 2017, Bernard de la Villardière évoquait de manière vague son état de santé. Alors qu'il était apparu un pansement à l'oreille lors du tournois de tennis Rolex à Paris, il avait tenu à préciser auprès de Télé Star avoir été opéré. "C'est une affaire médicale d'ordre personnel. Mais ce n'est pas une blessure. Je vous rassure", avait-il ajouté sans en dire plus.