Bernard de la Villardière, papa cool ? Sa fille menottée et le "pain" à son fils

Dimanche 4 mars 2018, Bernard de la Villardière était l'invité de Thierry Ardisson dans Les Terriens du dimanche sur C8. Au cours de ses échanges avec les chroniqueurs de l'homme en noir, le journaliste de 59 ans a révélé quelques épisodes plus ou moins cocasses à propos de l'éducation de ses enfants.

Avec beaucoup d'honnêteté, celui qui officie dans Enquête exclusive et Dossier Tabou sur M6 s'est souvenu à propos de sa fille Caroline aujourd'hui âgée de 30 ans : "Je me rappelle d'une anecdote. Un jour, j'avais laissé traîné des menottes que m'avait prêtées un copain flic et ma fille a joué avec. Elle s'est retrouvée avec des menottes, elle avait 9, 10 ans. Il a fallu que je l'emmène au commissariat du coin pour la libérer. Imaginez la tête du flic !"

Invité quelques instants plus tard par Thierry Ardisson a en dire plus sur la fois où il a vraiment levé la main sur son fils Marc (29 ans), Bernard de la Villardière a raconté : "Oui c'est vrai que je l'ai cogné parce que j'ai trouvé une boule de shit dans la poche de son jean quand il avait 15 ans. Je lui ai fait un peu la morale et, comme tous les parents j'ai pensé que c'était ses copains, je lui dit 'arrête de voir tes copains qui sont cons', il m'a dit 'Non, c'est toi qui es con papa'... Donc je lui ai mis un pain oui."

Avec son épouse Anne, Bernard de la Villardière a eu quatre enfants : Caroline, Marc, Rémi (25 ans) et Nicolas (24 ans).

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !