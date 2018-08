Bernard de la Villardière recadré par M6 après un reportage avec des requins

On le sait, Bernard de la Villardière n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite jamais à intervenir de manière virulente lors de débats et autres altercations en tout genre. On se souvient notamment de son énorme clash sur le plateau de Touche pas à mon poste en février 2018. Le journaliste s'était alors vu accusé d'entretenir des "amalgames" par Rokhaya Diallo et Gilles Verdez au sujet du port du voile...

Mais si le présentateur d'Enquête exclusive arrive presque toujours a avoir le dernier mot, ce n'est pas le cas avec son patron, Nicolas de Tavernost, le dirigeant de M6. Bien que Bernard de la Villardière soit une figure incontournable de la chaîne depuis 1998, en ayant d'abord été à la tête de Zone Interdite, il fait des révélations étonnantes au Figaro Mag sur les relations cash qu'il entretient avec son chef.

En effet, lors d'un tournage pour un nouveau reportage, Bernard de la Villardière, toujours prêt à expérimenter, aurait souhaité se baigner avec des requins. Une initiative qui n'aurait pas du tout plu à Nicolas de Tavernost. Très remonté par l'attitude irréfléchie et dangereuse de son animateur phare, il n'aurait pas hésité à lui remonter les bretelles en lâchant : "Fais pas le malin, Bernard", comme le raconte le journaliste à nos confrères.