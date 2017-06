Bernard Lavilliers en couple depuis vingt ans, il présente enfin sa belle Sophie

Pour ses premiers mots sur sa relation soigneusement protégée, la jolie Sophie évoque leur rencontre "en Martinique", suivie d'autres instants passés à deux lors d'un concert en France. "Le lendemain, je le suivais en tournée", avoue-t-elle. Pas question pour autant de jouer les groupies, un rôle bien trop ennuyeux pour elle, Sophie tient à sa liberté. Graphiste de profession, elle poursuit son activité. "J'ai voulu garder mon indépendance professionnelle, financière. Et puis je n'ai jamais été attirée par le milieu du show-biz, les paillettes", confie-t-elle. Un choix qui convient parfaitement à Bernard Lavilliers : "Sophie ne voulait pas être connue comme 'la femme de', la plante verte juste pour faire joli sur la photo. Je ne l'aurais pas supporté non plus." Sa moitié se charge quand même de "le maquiller avant d'entrer sur scène", participe "à la conception de ses affiches, de ses pochettes de disques".

Olivia Maunoury