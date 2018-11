Bernard Le Coq (Une famille formidable) : "J'ai vu mon ami Joël Santoni partir..."

En avril dernier, l'équipe d'Une famille formidable (TF1) était en deuil. Joël Santoni, réalisateur et créateur de la série, est mort à l'âge de 74 ans. Il laisse ainsi derrière lui un vide qui n'a pu être comblé. En effet, quelques mois après son décès, Une famille formidable s'arrête. Auprès de nos confrères de Télé Star, Bernard Le Coq, qui incarne Jacques Beaumont depuis le début de la série en 1992, s'exprime sur cette décision dont il est maître.

"Sans Joël, ça n'a pas de sens pour moi de continuer. C'était mon ami, le créateur absolu de cette équipée, et je l'ai vu partir. C'est tout ce que je dis", confie-t-il. Plus encore, l'acteur de 68 ans révèle qu'il avait déjà l'intention de partir à la saison précédente. "Je l'avais dit à Joël, poursuit-il. Mais la maladie est arrivée et il était hors de question de quitter une aventure que lui-même voulait poursuivre. Une oeuvre qui n'appartient qu'à un homme, qui s'appelle Joël Santoni." Et d'ajouter : "Mon pote est décédé et Une famille formidable, c'était son bébé. Je tiens à ce qu'on reconnaisse ça."

J'arrête la série parce que mon pote est mort...

Lorsque Bernard Le Coq a choisi de prendre cette décision radicale, Anny Duperey, l'interprète de son épouse Catherine Beaumont dans la série de TF1, n'était pas emballée. "Elle avait un autre point de vue, car cela impliquait que les enfants et tous ceux qui ont travaillé avec nous cessent de participer à l'aventure", confie-t-il. Finalement, l'actrice s'est laissé convaincre : "Mon argument a été de dire que notre métier s'accomplit aussi dans la nécessité d'avoir de la liberté, pour aller vers d'autres sphères et se recharger en énergie. J'espère que ça va stimuler les mouflets ! Pour aller au feu, travailler, être originaux, créer... J'en ai autant à mon service qu'au service d'Anny, d'ailleurs. Si l'on est encore capables d'avancer, de raconter des histoires et d'être bons quand on en a l'occasion, ma foi, c'est notre métier !"

La saison 15 d'Une famille formidable, qui sera diffusée avant Noël et comportera six épisodes, sera donc la dernière. Questionné sur l'émotion lors du tournage des dernières scènes, Bernard Le Coq est resté très pudique. "Pensez-vous que je sois un type froid et glacé ? J'arrête la série parce que mon pote est mort... Que voulez-vous que je vous dise d'autre ?" Une déclaration qui laisse deviner que les larmes ont coulé au moment de l'ultime scène...