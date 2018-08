Bernard Montiel fier : Il s'éclate avec deux stars du foot

Depuis six ans, la ville de Saint-Tropez se transforme au début du mois d'août en ring de kick-boxing pour la Fight Night. Une soirée exceptionnelle où s'affrontent plusieurs grands champions du sport de combat. A cette occasion, de nombreuses personnalités font le déplacement à la cité tropézienne chaque année pour assister à l'événement. Et pour l'édition 2018, pas question de déroger à la règle.

Parmi les célébrités présentes, on retrouvait notamment l'animateur télé - il n'a manqué aucun des spectacles qui se jouent à Ramatuelle depuis le 1 er Aout - qui officie en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste ! (de 2014 à 2015, puis depuis 2017), Bernard Montiel. Ce dernier a croisé sur place deux stars du foot dont il est fan : Adil Rami et Marcel Dessailly. Après avoir immortalisé cette rencontre, l'animateur de l'émission Animaux Stars a partagé ses souvenirs sur son compte Instagram, en félicitant à nouveau ces deux générations de champions du monde du ballon rond. "2 #champions du monde, 2 étoiles @adilrami et #MarcelDessailly fier de vous 2 ! Bravo !", a-t-il écrit heureux en légende.

De son côté, le chéri de Pamela Anderson, Adil Rami, a également partagé ce moment passé avec Bernard Montiel sur les réseaux sociaux accompagné d'une tendre déclaration : "J'aime bcp cette personne, elle transmet la classe, la sympathie, de l'humilité et bcp de bonheur merci @bernardmontiel pour ce moment privilégié @fightnightstropez ... Quand vous le voyez vous pensez à quoi ? Moi " VIDEO GAG " moment de bonheur."

A la rentrée, Bernard Montiel sera de retour sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8 pour une nouvelle saison de TPMP aux côtés de toute la bande habituelle mais aussi de petits nouveaux comme l'ancienne Miss Delphine Wespiser et Adrien Lemaître. Il fera également face au retour des anciens comme Nabilla ou encore Bertrand Chameroy. Il continuera la présentation de l'émission Animaux TV sur la chaîne Animaux dont le premier invité sera Michel Drucker.