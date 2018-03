Bernard Pivot absent pour ses enfants : "C'est vrai, je regrette..."

Ce 14 mars 2018, le livre Lire ! écrit par Bernard Pivot et sa fille Cécile paraît dans toutes les librairies. À cette occasion, le président de l'académie Goncourt âgé de 82 ans a accepté de donner une interview à nos confrères de Gala... L'occasion pour l'ex-animateur d'Apostrophes d'admettre que sa passion pour la littérature l'a empêché d'être un père modèle.

"Si j'avais voulu être un père exemplaire, j'aurais dû accorder moins de place à mon émission", a-t-il tout d'abord concédé. Et l'homme de lettres aujourd'hui accro à Twitter de poursuivre : "Élever mes deux filles était une grande responsabilité mais avoir, chaque vendredi soir, une émission qui incitait les Français à lire était également une formidable mission. C'est le devoir national qui l'a emporté. Aujourd'hui, c'est vrai, je le regrette."

Sa fille Cécile, présente à ses côtés, a alors réagi avec bienveillance : "Le fait qu'il se soit peu occupé de ma soeur et moi nous a manqué, sans nous traumatiser pour autant. Contrairement à beaucoup de papas, le nôtre travaillait dans notre appartement, il était là physiquement, mais toujours plongé dans ses livres, qui arrivaient chaque jour par dizaines. Bien sûr, on ne le dérangeait pas."

Aujourd'hui, Cécile, maman d'un enfant autiste, et son célèbre papa sont soudés par cet amour pour la littérature... même si leurs goûts diffèrent. "Nous échangeons nos coups de coeur littéraires. Même si nos avis divergent, on ne s'engueule jamais. Notre complicité est joyeuse et légère, on ne se prend pas au sérieux", a ajouté Bernard Pivot avec satisfaction.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.