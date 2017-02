Bernard Tapie : "Coriace" et grande gueule face à Marc-Olivier Fogiel

Mardi 28 février à 23h20 sur France 3, Marc-Olivier Fogiel recevra dans son Divan le célèbre homme d'affaires Bernard Tapie.

On le sait, l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille n'a pas la langue dans sa poche. Entre quelques confidences face à sa fille Sophie Tapie et le publicitaire Jacques Séguéla, l'homme de 74 ans a notamment dénoncé les méthodes des patrons du CAC 40 pour payer moins d'impôts. "Méfiez-vous des apparences. Moi je connais, parmi les plus grandes fortunes de France, le parcours intégral qui m'aurait conduit à de la taule beaucoup plus longue que les six mois que j'ai faits si moi j'avais fait ce qu'ils ont fait. Par conséquent, les méthodes elles sont toutes les mêmes, toutes. Et tout le monde les utilise. La moyenne des impôts payés par les patrons du CAC 40 sur leurs entreprises, c'est 8%. C'est un tiers de ce que paie le charcutier du coin ou le petit mec qui fait des livraisons", a-t-il déclaré.