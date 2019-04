Bernard Tapie et le cancer : Sa femme "inquiète par-dessus tout pour sa santé"

Le 3 mars 2019, Bernard Tapie révélait au Journal du dimanche avoir arrêté tous les traitements alors qu'il est soigné depuis plus d'un an pour un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'oesophage. L'homme d'affaires de 76 ans avait explicité les raisons de ce choix : "Parce que je veux avoir toute ma lucidité pendant le procès, j'ai décidé d'arrêter tous les traitements – plus de chimiothérapie, plus d'antidouleurs, rien ! Il faut que je sois au top, j'espère y arriver."

Durant trois semaines, l'ancien ministre s'est rendu au tribunal de Paris pour un nouveau chapitre du litige qui l'oppose au Crédit lyonnais depuis plus de deux décennies. Paris Match révèle dans son numéro du 11 avril que Bernard Tapie n'a loupé que deux jours d'audience, deux journées qu'il a passées à l'hôpital, sous assistance respiratoire. A l'hebdomadaire, l'homme malade avoue : "J'ai eu mal tout le temps pendant un mois." Et les cinq ans de prison ferme requis contre lui par le parquet de Paris pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" n'ont pas aidé à améliorer son état fragile. Paris Match nous apprend également que "Bernard Tapie a repris son traitement jeudi dernier (le 4 avril ndlr), dès la clôture des débats." "De nouveau, il en bave, ses médocs l'assomment", ajoute-t-il. Une situation que l'intéressé confirme : "J'ai la force de quelqu'un qu'on a jeté à l'eau mais qui sait nager. (...) Il est des jours où j'ai du mal à me lever."

Je ne sais pas comment il fait pour tenir

Paris Match publie également une interview de celle qui a accompagné le propriétaire de La Provence dans ce nouveau chapitre judiciaire : son épouse Dominique. En septembre 2017, c'est elle qui avait révélé son cancer dans un bref communiqué transmis à l'AFP. C'est encore elle aujourd'hui qui donne des nouvelles de sa santé : "Il a passé un scanner la semaine dernière, ça va, il doit en passer un autre dans deux mois."

Si Dominique Tapie dit ne pas être de ces personnes angoissées qui dépriment et qui ruminent, la peur de perdre l'être-aimé est malgré tout bien là. "Ce qui m'inquiète par-dessus tout aujourd'hui, c'est sa santé. Il est soumis à tellement de stress, je ne sais pas comment il fait pour tenir", confie-t-elle à Paris Match. Le stress durera au moins jusqu'au 9 juillet prochain, date du délibéré.

Ensemble depuis plus de quarante cinq ans, Dominique et Bernard Tapie ont bâti une relation inébranlable. Seule la période politique de l'homme d'affaires, dans les années 90, a failli brisé leur mariage, "ce monde de faux-semblants, hypocrisie" accuse son épouse. "L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer. Cet amour, toujours aussi fort, s'est aussi transformé en amitié avec les années", confie également Dominique.

Pourtant, la maladie de son mari a remis ce futur qu'ils voulaient indéfiniment vivre ensemble. La maladie oblige à penser au jour le jour : "Bernard est très inquiet pour la suite, car on ne sait pas de quoi elle sera faite. Il a toujours été très protecteur à mon égard et je sens qu'il est bien plus concerné par mon bien-être et celui des enfants que par le sien." Dominique Tapie avoue que, si cela ne tenait qu'à elle, le couple "aurait quitté la France depuis longtemps", sans révéler où elle aurait aimé aller.

