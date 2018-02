Bernard Tapie face au cancer : "La mort va devoir ramer pour l'avoir"

On le sait, Bernard Tapie se bat courageusement depuis plusieurs mois contre la maladie. Atteint d'un cancer de l'estomac, l'homme de 75 ans a subi une lourde intervention en janvier et devrait prochainement reprendre la chimiothérapie, lorsque son état de santé se sera stabilisé.

Invité de Marc-Olivier Fogiel sur RTL mercredi 14 février 2018, le fils de l'homme d'affaires, Stéphane Tapie, a réaffirmé son soutien à son père, se voulant optimiste comme sa soeur Sophie lorsque certains s'étaient montrés moins rassurants. "Le combat continue et le combat ne s'arrêtera pas. Mais oui, l'opération a été très lourde. (...) Il n'y a pas à dramatiser une situation qui ne l'est pas. (...) Il faut se calmer, il va bien", a confié celui qui évoque un "processus logique" de convalescence.

Il se bat, on lâche rien

Questionné sur l'ablation de l'estomac de son père, Stéphane Tapie a précisé que "cela n'a pas été total". "Ils lui ont laissé un morceau. C'est pour ça que je dis quand même que ça a été plus que bien, pour ce genre de grosse opération. (...) Mais il le supporte, il sait ce qu'il y a au bout. (...) Il se bat, on lâche rien", a-t-il ajouté, précisant que son papa avait perdu 24 kilos.

Le chemin à parcourir est donc long et difficile, mais tout le clan est uni autour de Bernard Tapie pour lui apporter toute la force nécessaire. Quant à la mort, "elle est loin. Va falloir qu'elle rame si elle le veut. Va falloir qu'elle le mérite. Pour l'instant elle ne le mérite pas. Et si elle rôde de près, on lui mettra un grand coup de tête", a poursuivi l'homme de 48 ans dans un sourire.

Stéphane Tapie a terminé son entretien en assurant que le cancer n'empêchait pas son papa de continuer "ses affaires" au quotidien. "La maladie ne lui prend pas toute sa journée, la maladie le calme de temps en temps dans la journée. Il s'active, il bosse, et la maladie lui fait parfois : 'Hé ho, faut que tu ailles te reposer', et ça repart de plus belle. Mais c'est lui qui essaye de gérer la maladie, même si elle lui fait quelques petites piqûres de rappel de temps en temps", a-t-il conclu.