Bernard Tapie face au cancer : Son fils Stéphane lui dédie un beau message

Quelques heures plus tôt, celle qui s'est fait connaître lors de la 2e saison de The Voice a elle aussi utilisé le réseau social de partage de photos pour saluer le combat de son père. Un cliché sur lequel elle pose à ses côtés, lui le visage marqué et les cheveux blanchis.

"Merci à tous pour votre soutien qui nous réchauffe le coeur dans ces moments difficiles... Nous sommes désolés pour le peu de nouvelles... Il me charge de vous transmettre toute sa reconnaissance, ainsi que la discussion que nous avons eu ensemble. -Alors papa ? Tu reprends la chimio ? - Malheureusement oui... comme prévu. Mais mon prof Sarfati hésite à la faire démarrer parce que suite à l'opération... je suis encore à la ramasse !!! - T'es d'accord qu'on ne lâche rien ? - Moi, jamais ! #fuckcancer #onlacherien #strongertogether #merci #hero #family #support", était-il écrit en légende.