Bernard Tapie : François Hollande "pas complètement étranger" à sa maladie

Bernard Tapie n'est pas le genre de personnage à garder ses avis très tranchés pour lui, qu'importe si ses déclarations égratignent sérieusement un ancien chef de l'État. Engagé depuis plus de vingt ans dans une affaire fleuve qui l'oppose au Crédit lyonnais, l'homme d'affaires de 75 ans ne perd rien de sa hargne malgré le cancer de l'estomac avec extension à l'oesophage dont il souffre.

Interrogé ce mardi 27 mars par Le Figaro, l'ex-ministre révèle qu'il entame une nouvelle étape de son lourd protocole qui l'a notamment conduit à se faire retirer les trois quarts de l'estomac. "Je commence une nouvelle séquence de chimiothérapie ce mardi après-midi. Je résiste", confie-t-il au quotidien. Bien que très affaibli, le patron du journal régional La Provence trouve la force de s'en prendre à ses détracteurs, notamment ceux qui défendent les intérêts de l'État. Il accuse les trois représentants de l'État présents durant une audience qui s'est déroulée le 30 janvier dernier à la cour d'appel de Paris d'avoir remis en question son état de santé. "Ils ont osé prétendre que j'instrumentalisais ma maladie, insinuant presque que j'étais un malade imaginaire !", s'offusque Bernard Tapie, absent de cette audience puisqu'il était déjà en traitement.

L'homme d'affaires n'hésite pas non plus à attaquer frontalement François Hollande qui a, selon lui, "voulu ériger cette affaire en symbole de son entreprise de démolition de l'action de son prédécesseur." Bernard Tapie va même encore plus loin dans son offensive contre l'ancien président de la République qui a succédé à Nicolas Sarkozy. Lorsque Le Figaro lui demande s'il a récemment vu le compagnon de Julie Gayet, il rétorque : "Une fois. Il m'a souhaité un prompt rétablissement. Je lui ai répondu qu'il n'était pas complètement étranger à ma maladie."

Alors que Bernard Tapie a été condamné à rembourser à l'État 404 millions d'euros en six ans, la cour d'appel de Paris doit se prononcer sur la validité du plan de sauvegarde de ses entreprises, validé par le tribunal de commerce en 2017. Une nouvelle audience est prévue le 10 avril prochain.

L'intégralité de l'interview de Bernard Tapie est à retrouver dans Le Figaro en kiosques le 27 mars 2018.