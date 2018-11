Bernard Tapie, la peur de la mort : "J'en avais une frousse bleue..."

Samedi 17 novembre 2018, un nouveau numéro de l'émission Au tableau !!!, produite par Mélissa Theuriau, sera proposé en prime time sur C8. Les enfants ont cette fois eu le loisir de poser toutes les questions qui leur trottaient dans la tête à l'homme d'affaires et ancien homme politique français Bernard Tapie.

Comme on peut le voir dans un premier extrait proposé sur les réseaux sociaux de C8, une petite fille n'a pas hésité à questionner Bernard Tapie (75 ans), atteint d'un cancer de l'estomac, sur son rapport à la mort. "Je n'en ai pas du tout peur", a-t-il ainsi indiqué avant de s'en expliquer : "J'en avais une frousse bleue quand j'avais votre âge ! Quand j'avais votre âge, j'avais peur de la mort... Je me disais 'Mais comment c'est possible ?' À chaque fois que j'allais voir mes grands-parents qui n'étaient plus là, je disais : 'Mais dire qu'ils sont là...' Et au fur à mesure qu'on vieillit, et qu'on prend conscience que ça peut arriver... D'abord la nature est bien faite, parce qu'au fur et à mesure que l'âge avance, elle devient de moins en moins sympa. Vous ne pouvez plus bouffer tout à fait ce que vous voulez... Bref, donc, je n'ai pas peur de ça."

C'est en 2017 que Bernard Tapie a révélé souffrir d'un cancer de l'estomac. En janvier dernier, après une chimiothérapie, il subissait une lourde intervention chirurgicale.

