Bernard Tapie, le jour où il a pensé au suicide : "Ma femme avait prévu"

Mardi 28 février, Marc-Olivier Fogiel a reçu Bernard Tapie dans son célèbre Divan. Lors de cet incontournable rendez-vous, l'homme de 74 ans est revenu, notamment, sur les moments sombres de sa vie.

À l'époque où il a été le ministre de la Ville de François Mitterrand (1992-1993), Bernard Tapie a songé au suicide. C'est sa femme qui l'a empêché de commettre l'irréparable en "mettant de côté" une arme qu'il possédait.

"Il faut vous rendre compte qu'à un moment donné, je me suis retrouvé par la conjonction et l'addition des sanctions : plus le droit de faire de sport, plus le droit de faire de politique, plus le droit de faire d'affaires. Ils m'avaient même interdit le droit de paternité. Je pense qu'il n'y a que les gros gros violeurs d'enfants qui ont cette sanction", a raconté le père de l'artiste Sophie Tapie.

"J'ai vu la détresse dans ma famille. J'ai vu la détresse de mes enfants qui partaient à l'école et qui revenaient en pleurant. Là, je me suis dit, ça ne peut pas durer ! Ma femme avait prévu le coup, donc ça s'est pas fait. (...) Si ça se trouve, je ne l'aurais pas fait. Vous le savez, vous ? Moi non plus. Si ça se trouve, je l'aurais pris, je me serais mis à ch*** dans mon froc et je ne l'aurais pas fait", a-t-il poursuivi.

Ce numéro du Divan est un record de saison ! L'entretien a réuni 693 000 téléspectateurs, soit 8,1% de l'ensemble du public. Un score au-delà de la moyenne de cette troisième saison qui a réuni jusqu'ici en moyenne 547 000 fidèles, soit 6,3% des individus de 4 ans et plus.