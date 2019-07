Bernard Tapie relaxé : L'homme d'affaires "très très ému"...

Bernard Tapie n'est pas au tribunal ce mardi 9 juillet 2019 en raison de la récidive de son cancer. Le tribunal correctionnel de Paris rend pourtant une décision particulièrement attendue dans le litige qui l'oppose depuis de longues années au Crédit lyonnais. Alors que le parquet avait requis cinq ans de prison pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics", Bernard Tapie est relaxé. Selon son avocat, Me Hervé Témime, cité par l'AFP, c'est "une immense satisfaction et une grande libération".

"Aujourd'hui, le tribunal a rendu avec une indépendance rare un jugement d'une netteté exceptionnelle et c'est pour nous (...) une immense satisfaction et une grande libération", a déclaré Hervé Temime. L'avocat précise que Bernard Tapie "très très ému" lorsqu'il a appris la décision. Sur BFMTV, Dominique Tapie, son épouse, a fait part de sa joie : "C'est le plus beau jour de sa vie ! Nous sommes tous très émus et bouleversés."

Comme le rapporte l'AFP, pour le tribunal, "aucun élément du dossier ne permet d'affirmer" que cette sentence "ait été surprise par la fraude". En 2008, Bernard Tapie avait obtenu la somme record de 403 millions d'euros en réparation d'une "faute" du Crédit lyonnais lors de la revente de l'équipementier sportif Adidas. À cette somme, s'ajoutaient 45 millions d'euros au titre de préjudice moral. Cette sentence avait été annulée au civil en 2015 pour "fraude" et Bernard Tapie condamné à restituer les millions. Fin 2016, l'ancienne ministre de l'Économie Christine Lagarde avait été condamnée pour "négligence", mais dispensée de peine par la cour de justice de la République, pour ne pas avoir exercé de recours contre cet arbitrage.

Bernard Tapie était soupçonné, d'où la raison de ce dernier procès, d'avoir escroqué l'État de ces 45 millions. Dans le box des accusés, l'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard en sa qualité d'ancien directeur de cabinet de Mme Lagarde à Bercy. Pour sa part, il était soupçonné de "complicité d'escroquerie" et "complicité de détournement de fonds publics". Le parquet avait requis contre lui trois ans de prison, dont 18 mois ferme, 100 000 euros d'amende et une interdiction d'exercer toute fonction publique. Lui aussi est relaxé ce mardi, ainsi que l'avocat historique de Bernard Tapie et son ami proche maître Lantourne. C'est donc une relaxe générale.

Âgé de 76 ans, Bernard Tapie souffre d'un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'oesophage. Pour être le plus disponible possible pour assurer sa défense, il avait mis fin à un lourd traitement avant l'ouverture des débats. Fin mai, dans l'émission Punchline sur CNews, il annonçait sa rechute : "À cause de ma voix, on a découvert que j'avais à nouveau des nodules qui étaient contaminés, donc j'ai des métastases. (...) On va recommencer, la chimio, la radiothérapie. (...) Ça fait partie des choses que l'on a lorsque l'on a le cancer." Peut-être la fin de ce marathon judiciaire lui apportera la sérénité nécessaire pour reprendre de plus belle ce combat contre la maladie.