Bertrand Cantat : Après le suicide de son ex, il est blanchi par la justice !

Exclusif - Bertrand Cantat (ex-membre du groupe "Noir Désir" et actuel membre du groupe "Détroit") fait une pause dans sa carrière musicale et se lance dans une tournée de lecture de textes poétiques avec deux musiciens autour de lui. Son nouveau spectacle de lecture (Condor Live) est tiré du livre "Condor" de Caryl Ferey. C'est une oeuvre allégorique et hallucinée, d'un couple fuyant la mort dans le Chili d'après Pinochet. Cenon, le 22 septembre 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage