Bertrand Cantat défendu par un festival qui refuse de le déprogrammer

Une pétition pour faire annuler la venue de Bertrand Cantat au festival Papillons de nuit, le 18 mai prochain à Saint-Laurent-de-Cuves (Normandie), a été lancée ce week-end (18 et 19 février 2018) sur le site Change.org. Fermement contesté par de nombreux festivaliers et habitués de l'événement, le concert de l'ex-membre de Noir Désir sera toutefois maintenu, les organisateurs ayant annoncé qu'il n'était "pas question" pour eux de céder à la censure. "On a fait un choix artistique, la justice a fait son travail, tout citoyen a le droit de continuer sa vie professionnelle une fois sa peine purgée", a déclaré selon France Bleu la responsable communication du festival, Muriel Jacquemin.

Condamné en 2004 à huit ans de prison pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant (la comédienne est décédée après avoir reçu plusieurs coups mortels), Bertrand Cantat a refait parler de lui ces derniers jours après qu'une main courante a été déposée à son encontre dans un commissariat parisien, le 15 février. Dans ce document, la supposée victime (une femme de 45 ans dont l'identité n'a pas été divulguée) se disait effrayée des "agissements" du chanteur de 53 ans – rencontré il y a quelques mois – et l'accusait de harcèlement. "Il se fait passer pour un ami, mais en réalité il a un comportement menaçant et violent psychologiquement", a-t-elle notamment déclaré aux policiers.

Vous banalisez la violence faite aux femmes

Pour les auteurs de la pétition, cette nouvelle mention dans la rubrique des faits divers est la fois de trop. "En mettant en lumière Bertrand Cantat, vous banalisez les violences faites aux femmes et vous les cautionnez. Faut-il vous rappeler que Bertrand Cantat a tué en 2003 sa compagne, Marie Trintignant, à Vilnius en Lituanie? Faut-il vous rappeler qu'en 2010, Kristina Rady, son ex-épouse et sa compagne de l'époque, s'est suicidée par pendaison à son domicile (était présent Bertrand Cantat) ? Lettres, témoignages et enregistrement s'accumulent depuis huit ans, prouvant les violences infligées par le chanteur. Faut-il vous apprendre qu'aujourd'hui, une femme vient de déposer une main courante contre lui 'pour se protéger'?", lit-on sur Change.org.

Le texte de présentation de Bertrand Cantat sur le site internet du festival Papillons de nuit est également pointé du doigt. "Faut-il vous rappeler comment vous présentez Bertrand Cantat pour communiquer sur votre festival ? Comme un homme 'qui n'a rien perdu de son spleen, de sa rage et de son esprit critique' ; comme quelqu'un 'de sombre et poétique, parfois mélancolique et énervé' ? (...) Il est insupportable de présenter un meurtrier comme un homme en souffrance, qui a 'le spleen'. Il est insupportable de présenter un meurtrier sous l'image romantique du poète. (...) Tuer une femme n'est pas romantique. Pousser une femme au suicide n'est pas romantique. Harceler une femme n'est pas romantique", lit-on encore dans le texte accompagnant la pétition.