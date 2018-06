Bertrand Cantat jette-t-il l'éponge ? Son annonce sur scène à Bruxelles...

"Dans la salle, les larmes coulent chez certains, les cris de rage s'échappent chez d'autres. Personne ne veut y croire mais l'émotion et les discours de ses musiciens ne font que confirmer la décision." Voilà ce qu'écrit La Dernière Heure à propos du concert de Bertrand Cantat à Bruxelles, le 10 juin 2018. Le chanteur, dont la tournée a été un cauchemar d'organisation, marquée par des protestations, des provocations et des annulations, a semble-t-il annoncé durant le show qu'il pourrait ne plus remonter sur scène.

"Merci, ça fait plaisir, a déclaré le chanteur de 54 ans à son public belge. Surtout pour la dernière date de la tournée et la dernière date tout court." Selon La Dernière Heure, le complice de Bertrand Cantat, Pascal Humbert (qui l'accompagne depuis le projet Détroit), a confirmé : "C'est notre dernière, probablement la toute dernière. Et nous sommes très heureux que ce soit à Bruxelles."

Cette annonce, dont on ne sait réellement ce qu'elle vaut, intervient quelques jours après le concert de Bertrand Cantat au Zénith de Paris, le 7 juin, devant une salle à moitié pleine. L'artiste s'y était retranché après l'annulation de ces deux dates à l'Olympia en raison, selon la direction, de "risques sérieux de trouble à l'ordre public qui empêcheront la tenue de ces deux concerts dans de bonnes conditions". Devant le Zénith, une poignée de militantes féministes en colère brandissaient des slogans comme "pas d'honneur pour les tueurs", "la musique adoucit les meurtres" et "Marie Trintignant ne sera plus jamais applaudie".

Colère et mépris

Sur scène, Bertrand Cantat n'avait pas caché sa colère, ni son mépris : "Merci d'être là, malgré toutes les intimidations, toutes les censures, toute la saloperie depuis octobre..." Cantat avait aussi des mots très durs envers les journalistes : "Ceux qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, vous pouvez sortir maintenant. En l'occurrence, s'il y en a qui font partie de la glorieuse profession des journalistes, sachez que nous n'avons rien contre vous – j'aurais bien aimé faire ça un jour dans ma vie – simplement, simplement, nous n'avons rien contre vous, mais vous, vous avez quelque chose contre moi. [Après chaque pause, Cantat est largement applaudi par la foule, NDLR]. Mais s'il y en a qui sont là pour autre chose, qui sont en train de jubiler dans leur 'lamentablerie' [sic], ces gens-là qu'il sache une chose : il n'y a aucune limite à quel point je vous emmerde."

Dans L'Obs, qui met cette semaine Cantat en couverture en posant la question "A-t-il le droit de chanter ?", son tourneur Thierry Langlois, confiait : "On n'a pas mesuré l'ampleur de la polémique. Bertrand ? Il vit tout ça mal. La tournée est compliquée, on a annulé plusieurs dates parce qu'il ne pouvait plus chanter, physiquement. Mais je sais bien que tout ce qu'on dira sera inaudible. Bertrand a un public. Pourquoi leur interdire d'aller le voir sur scène ? Moi, je me contente de l'aider à chanter."

Son concert à Bruxelles est-il vraiment le dernier ? Pour l'instant, deux dates en fin d'année, le 20 décembre à Pau et le 21 à Bordeaux, sont toujours en vente et annoncées sur le site officiel de Bertrand Cantat.