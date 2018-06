Bertrand Cantat : La lettre de suicide de Kristina Rady dévoilée...

Le retour sur scène de Bertrand Cantat s'est accompagné de nombreuses levées de boucliers. Les associations féministes et leurs allié(e)s voient en lui le symbole des violences faites aux femmes et dans son exposition (en une des Inrockuptibles, par exemple), une provocation. La famille de Marie Trintignant, morte sous ses coups en 2003, en souffre. Et il y a le suicide en 2010 de celle qui fut l'épouse de Cantat, Kristina Rady, la mère de ses deux enfants âgés de 15 et 20 ans, Alice et Milo. L'enquête autour de cette mort brutale a été rouverte par le parquet de Bordeaux le temps d'étudier les nouveaux éléments remis par l'avocate Yael Mellul, présidente de l'association féministe Femme et Libre. L'avocat du chanteur, Me Antonin Lévy, contre-attaque en dévoilant des extraits de la lettre de suicide de Kristina Rady.

Lundi 4 juin 2018 sur BFMTV, face à la journaliste Ruth Elkrief, Antonin Lévy brandit cette lettre de deux pages : "La famille de Mme Rady a été contrainte, et vraiment ce n'était pas de gaieté de coeur, de venir dévoiler les termes [de la lettre], explique l'avocat. Quand on dévoile les derniers mots d'un suicidé, ce n'est pas par plaisir, mais parce qu'à un moment, on ne peut pas laisser dire tous les mensonges." Les parents de Kristina ont publiquement, encore récemment, apporté leur soutien à leur ancien gendre.

Les derniers mots d'une suicidée