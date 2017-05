Bertrand Chameroy prêt à quitter W9 pour Canal+ ? Il répond en direct !

Après quatre ans passés au sein de l'équipe de Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy avait quitté C8...pour rejoindre W9, où il a pris les commandes d'une toute nouvelle émission baptisée OFNI.

Ces derniers jours, une rumeur selon laquelle le programme de Bertrand Chameroy serait prochainement arrêté par W9 allait bon train. Bien que la chaîne ait démenti l'information, l'animateur et ex-chroniqueur de C8 s'est exprimé sur le sujet en direct via téléphone sur le plateau de Touche pas à mon poste.

"Pour ce qui est de l'émission, on va, contrairement à ce qui a été annoncé, jusqu'à la fin de saison. La chaîne W9 me fait entièrement confiance et c'est rare de laisser autant de temps à une émission pour prendre ses marques, a-t-il assuré. S'ils avaient voulu nous débrancher ils l'auraient fait il y a longtemps. La chaîne me fait confiance, et ça c'est chouette de leur part. Moi, je m'éclate."

Tout dépend de la proposition

Et de poursuivre : "Moi j'adore Canal, je l'ai déjà dit. Donc, oui, le groupe Canal+ me manque... Mais je suis bien sur W9. Là, on est en train de parler de l'année prochaine, la chaîne veut que l'émission continue, moi aussi".

Enfin, Bertrand Chameroy s'est positionné "comme tous les animateurs en fin de saison", qui prennent notent de ce qu'on peut leur proposer. "Mais moi je n'ai pas envie de casser ce jouet qu'on a mis un an à construire comme ça", a-t-il ajouté.

Et lorsque Gilles Verdez lui demande s'il est prêt à quitter W9 pour Canal+, l'animateur a répliqué : "Tout dépend de la proposition. Mais moi je tiens énormément à OFNI". De quoi conforter le chroniqueur de Touche pas à mon poste, lequel avait, quelques minutes auparavant, déclaré que la place de Bertrand Chameroy était dans le groupe Canal+.