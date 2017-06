Beth Ditto écoeurée : "Ma soeur n'a pas voulu assister à mon mariage"

En 2013, Beth Ditto s'était mariée à sa meilleure amie de longue date, Kristin Ogata. Pour la chanteuse gay, c'était un bonheur incommensurable. Moins de deux ans plus tard, elle organise à nouveau une cérémonie, cette fois-ci dans l'Oregon. Tous ses proches sont là pour l'admirer dans une robe Jean Paul Gaultier, y compris sa famille. Enfin presque. Car sa petit soeur Kenza, de onze ans sa cadette, n'était pas là pour une triste raison...

"Ma soeur n'a pas voulu assister à mon mariage, car elle est tombée amoureuse d'un homme très croyant et elle a complètement changé d'attitude à mon égard, déplore la star à Gala. Je l'avais pourtant prise sous mon aile. Je l'avais logée à Londres, lui avais payé une école d'esthétique car elle est très douée pour le maquillage..."

Pas de quoi abattre pour autant cette optimiste de nature, combattante dans l'âme. Ce n'est pas sa soeur qui gâchera la fête, ni entamera l'amour que Beth porte à Kristin. "On a toujours su qu'on était amoureuses et qu'on se marierait un jour, raconte-t-elle. Mais on ne voulait pas le faire trop jeunes, pour ne pas tout gâcher." De BFF à épouses, il y a un pas à franchir que les deux amoureuses ont dû travailler au quotidien. "Il nous a bien fallu un an pour réapprendre à se connaître d'une manière différente. Et puis vivre ensemble demande tellement de concessions ! Je me suis rendu compte à quel point j'étais égoïste", avoue l'ex-chanteuse de Gossip, aujourd'hui en solo avec son premier album solo, Fake Sugar.