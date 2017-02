Beverley Mitchell (Sept à la maison) : Malade, elle pose au naturel...

Depuis quelque temps déjà, les stars n'hésitent plus à s'afficher sans maquillage et à assumer leurs petits défauts. Sur Instagram, l'actrice américaine Beverley Mitchell a suivi le mouvement, postant un selfie d'elle au lit, malade...

La star de 36 ans, ex-interprète de Lucy Camden dans Sept à la maison, a posté une photo d'elle le 18 février, sur laquelle elle est méconnaissable. "Voila à quoi ressemble une maman malade ! Déjà la deuxième fois en une semaine ! #nomakeup #malade #viedemaman", a-t-elle écrit en légende. Boutons, mine fatiguée, cernes creusés, la star a fait le choix d'assumer et ses fans l'ont soutenue en lui souhaitant de se rétablir vite.

Beverley Mitchell est la maman d'une grande Kenzie (qui fêtera ses 4 ans le 28 mars) et d'un petit garçon appelé Hutton (2 ans). Elle est mariée à l'acteur Michael Cameron. Depuis la fin de Sept à la maison, elle s'est faite plutôt discrète. Récemment, un projet de retour de la série était très commentée et, malgré le flou autour du possible retour de Stephen Collins (accusé d'actes pédophiles dans le passé), l'actrice ne s'est pas opposée à l'idée de faire son come-back...