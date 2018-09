Beverly (La Villa) : "Jesta était faux-cul avec nous"

Ce vendredi 21 septembre 2018, TFX diffusait la grande finale de La Villa, la bataille des couples. Une compétition remportée par Jesta et Benoît. Bonne perdante, Beverly, finaliste de l'émission avec Vivian, s'est confiée à Purepeople.

Quel était votre ressenti au moment où on vous annonce que vous avez perdu ?

Sincèrement, on n'a pas vraiment été déçu. On était face à un couple très fort physiquement. Ils ont fait Koh-Lanta, quand même. Le fait d'être arrivé en finale, c'est déjà très beau. Je pensais qu'on serait plus déçu que ça. Ils méritent leur victoire.

Que souhaitiez-vous faire de vos gains en cas de victoire ?

Vivian aurait acheté une voiture à ses parents et moi j'aurais mis mon argent à la banque pour avoir un autre apport pour un autre appartement. Parce que j'ai acheté un appartement il n'y a pas longtemps.

Vous semblez toujours en froid Jesta et Benoît aujourd'hui. Vous vous êtes revus après l'émission, pourtant. Que s'est-il passé ?

À la fin du tournage, on les a félicités malgré le froid qu'il y avait entre nous. On a décidé de leur reparler et on s'est revu après le tournage pour fêter l'anniversaire de Vivian. Tout s'est très bien passé. On s'était dit que quand il y aurait l'épisode dans lequel ils votent contre Manue et Antonin, on ne retweeterait pas de choses méchantes les uns sur les autres. Jesta m'avait dit qu'elle était d'accord mais elle a commencé à retweeter des trucs qui m'impliquaient alors que je n'étais même pas dans les histoires. Je lui ai dit que ce n'était pas cool, donc elle s'est excusée et m'a dit qu'elle ne recommencerait plus. Ensuite, Benoît a commencé à retweeter des choses contre Vivian, donc on s'est dit que ce n'était pas de vrais amis. En plus, on regardait les épisodes en direct, donc on a vu que Jesta était faux-cul avec nous. Du coup, j'ai décidé de couper les ponts.

Virginie a dit que vous aviez fait un pacte avec Antonin et Manue avant le tournage. Info ou intox ?

Ça ne s'est pas passé comme ça du tout, Virginie est toujours hors sujet. Vivian connaissait Antonin et Manue, donc c'est logique que ce soit nos alliés. Après, Vivian connaissait pratiquement tout le casting, donc tous se sont appelés.

Certains pensent que Virginie était avec Vincent pour le buzz. Et toi ?

Je sais que Vincent l'appréciait vraiment. Il a été très peiné de voir qu'elle s'en foutait de lui. Elle n'était pas amoureuse de lui, elle l'a toujours dit. Mais c'est vrai que, quand tu pars dans une compétition comme celle-ci, il vaut mieux que ton couple soit solide. Ça faisait à peine deux mois qu'ils se connaissaient, donc c'était compliqué.

Quelle a été votre plus grande force lors de l'aventure ?

Qu'on était très complices.

Et votre faiblesse ?

Vivian était à fond dans la compétition. Du coup, il me délaissait et ça a été un peu compliqué pour moi. Mais je n'ai pas lâché, j'ai eu du mental.

Comment se porte votre couple depuis la fin du tournage ?

Ça se passe très bien, on s'aime à la folie. Je n'ai aucun doute, c'est ma plus belle relation et c'est la même chose pour lui. Mais on est un couple explosif, tout le monde le sait. Par contre, ça fait bien trois semaines qu'on ne s'est pas embrouillé. On a envie de se prendre un appartement malgré nos caractères.

À plusieurs reprises, votre manque de confiance a été évoqué. D'où vient-il ?

Je suis une fille qui n'a pas confiance en elle, c'est mon gros souci. Je ne me trouvais pas spécialement jolie quand j'étais petite, donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Maintenant ça va mieux mais le manque de confiance est quand même resté.

