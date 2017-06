Beyoncé a-t-elle accouché de ses jumeaux ? L'absence de Jay-Z qui interpelle...

Tous les médias américains sont en alerte depuis plusieurs heures, Beyoncé serait sur le point de donner naissance à ses jumeaux. Un emballement médiatique né sur Instagram après que la page The Shade Room a annoncé que la superstar aurait été admise dans un hôpital de Los Angeles, que tout un étage aurait été fermé et que les patients qui y séjournaient jusqu'à présent auraient été transférés. Une information publiée par un anonyme dont la véracité n'a toujours pas pu être prouvée. Qu'importe, il n'en fallait pas plus à la presse US pour spéculer, sans compter que Jay-Z a été aperçu seul à la sortie de leur maison, puis aux abords de l'hôpital avec leur fille de 5 ans Blue Ivy et qu'il a annulé sa participation à un gala au cours duquel il devait être récompensé.

Le chanteur et producteur américain de 47 ans n'a pas pu se rendre à la 48e édition du Songwriters Hall Of Fame Induction and Awards Gala qui s'est déroulée le 15 juin à New York. Il est le premier rappeur à écrire son nom parmi les légendes du Songwriters Hall Of Fame , Kenneth "Babyface" Edmonds, Queen, Stevie Wonder, Chuck Berry ou encore, James Brown. Alors qu'un tel honneur aurait impliqué sa présence, Jay Z n'a pas justifié son absence publiquement, alors qu'il a pourtant posté plusieurs messages sur Twitter. Ce qu'il fait rarement. Dans l'un de ses posts, il cite de nombreux artistes qui l'ont l'inspiré comme Kendrick Lamar, J. Cole ou Nas.