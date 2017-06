Beyoncé : Au chevet de ses jumeaux, elle fait l'impasse sur une grosse soirée...

Dimanche 25 juin à Los Angeles était célébrée la nouvelle édition des BET Awards, cérémonie récompensant les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines du divertissement. Grande absente de l'événement, Beyoncé a raflé pas moins de cinq prix, dont celui de l'album de l'année pour Lemonade.

Deux semaines après l'annonce de la naissance de ses jumeaux, dont les prénoms n'ont toujours pas été dévoilés et qui restent aux dernières nouvelles sous observation médicale après un "problème mineur" (ils sont atteint de la jaunisse selon TMZ, un cas courant pour des bébés nés prématurément, et demeureront hospitalisés jusqu'à ce que leur condition se stabilise), la chanteuse de 35 ans a donc naturellement fait l'impasse sur cette soirée afin de se concentrer sur sa famille.

Restée à la maison, Queen B envoie ses protégées

Cependant, l'épouse de JAY-Z avait anticipé l'événement en préparant un discours qui a été prononcé par le duo de chanteuses Chloe x Halle, protégées de son label Parkwood Entertainment. Lorsqu'il a été annoncé que Queen B avait également remporté le Viewers' Choice Award pour son tube Sorry, les deux artistes de 17 et 18 ans sont montées sur scène pour réciter les mots de remerciements de la star américaine restée chez elle.

"Merci BET pour ce prix et pour votre soutien énorme pour Lemonade. Cela a été une aventure d'amour, un aventure qui célèbre notre culture, qui honore le passé et qui appréhende le présent et le futur avec espoir et détermination. Merci à ma mère Tina Knowles-Lawson d'être ma plus grande enseignante, celle qui exerce une influence constante. Merci à toute ma famille pour tout son amour. À mon équipe de Parkwood, merci. Et merci à tous les fans, à ma Beyhive, pour son accompagnement. Je vous aime et je vous apprécie. Et à toutes les personnes présentes à la cérémonie ce soir, vous êtes tous magnifiques. Et à la maison, merci, et passez une excellente soirée. Beyoncé", ont-elles lu.