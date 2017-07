Beyoncé bombesque avec Jay Z : 1ere apparition depuis la naissance des jumeaux

L'interprète de Drunk In Love et Flawless officialise donc un retour canon. La "performeuse" de 35 ans affiche un corps au top, doublé d'une beauté toujours aussi affolante. Pendant ce temps-là, ses fans continuent de s'interroger sur le choix des prénoms et notamment celui du garçon, dûment prénommé Sir Carter sur la photo officielle de Bey, alors que la petite s'appelle simplement Rumi – et pas Rumi Carter. Les deux jumeaux sont-ils logés à la même enseigne ? Une théorie laisse entendre que le prénom Sir Carter confirme bien que Jay Z – de son vrai nom Shawn Carter – a pris le nom de sa femme (Knowles) plutôt que de garder le sien. La raison serait que les parents de Beyoncé n'ayant pas eu de fils et que, par conséquent, ils voulaient garder le nom de famille Knowles. Le petit garçon ne s'appellerait donc pas Sir Carter Carter mais bien Sir Carter Knowles. Une bonne manière de contenter tout le monde.