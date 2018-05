Beyoncé dépense une petite fortune et devient la propriétaire... d'une église !

Beyoncé se lance dans un nouveau défi. D'après les informations rapportées dimanche 20 mai 2018 par nos confrères de TMZ, la chanteuse de 36 ans a dépensé une petite part de sa fortune (estimée à plus de 350 millions de dollars selon Forbes) pour s'offrir... une église.

L'édifice est situé à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), non loin de la demeure de la soeur de la star américaine, Solange Knowles. Désaffectée depuis plusieurs années et construite au début du XXe siècle, l'église s'étend sur environ 700 mètres carrés et avait précédemment été mise en vente pour la modique somme de 850 000 dollars. L'histoire ne dit pas si la maman de Blue Ivy (6 ans) et des jumeaux Sir et Rumi (11 mois) a pu bénéficier d'une remise sur cette offre, ni ce qu'elle compte faire précisément d'un tel bâtiment.