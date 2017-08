Beyoncé : Divine en robe moulante, la maman superstar embrase la toile

Le soir de ces photos, Beyoncé se rendait à un événement organisé par Saint Heron, la plateforme créative chère à sa petite soeur Solange.

L'épouse de JAY-Z portait un peignoir en velours émeraude Bouguessa – en rupture de stock sur le site de la marque –, une robe en tulle extensible House of CB au prix accessible et des sandales noires Saint Laurent. Un sac Chiara Boni, des boucles d'oreilles et quatre bagues en diamants et émeraudes accessoirisent son look.