Beyoncé : Divine pour applaudir JAY Z, devant Cardi B et Iggy Azalea

Ainsi, Beyoncé a éclipsé les nombreuses personnalités présentes au Barclays Center. Parmi elles figuraient les bombes Iggy Azalea, Cardi B et Remy Ma, la chanteuse, actrice et fille de Will et Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Justine Skye et le groupe Fifth Harmony.

Chez les hommes, Stevie Wonder, le pilote de F1 Lewis Hamilton, les super producteur et mari d'Alicia Keys, Swizz Beatz, DJ Khaled et le compositeur et comédien Lin-Manuel Miranda ("Hamilton") étaient présents.

Dans le même temps, à Miami, le rappeur Gucci Mane et son épouse Keyshia Ka'oir célébraient leur union au cours du mariage hip hop le plus attendu de l'année !