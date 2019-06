Beyoncé en lionne dorée avec sa fille Blue Ivy : elles reprennent Le Roi Lion

C'est pleinement investie dans son nouveau rôle de lionne que Beyoncé a pris part au Wearable Art Gala, le 1er juin 2019, à Santa Monica. En attendant la sortie du film Le Roi Lion (le 17 juillet), pour lequel elle prête sa voix au personnage de Nala, la star a misé sur une impressionnante tenue directement inspirée de la savane africaine. Un thème qui a aussi inspiré sa fille Blue Ivy, 7 ans.

Dimanche, la chanteuse de 37 ans a publié une série de nouvelles photos sur son compte Instagram, suivi par 128 millions d'abonnés. Des clichés sur lesquels elle prend la pose de façon majestueuse dans un ensemble tout en dorures et plumes signé Georges Hobeika. L'épouse de Jay-Z a également partagé une vidéo de sa fille reprenant le refrain de l'incontournable chanson Circle of Life, visiblement ravie de sa tenue. L'occasion de voir que la fillette a bien grandi. Son frère Sir Carter et sa soeur Rumi, qui fêteront leurs 2 ans le 13 juin prochain, se font quant à eux plus discrets.