Beyonce enceinte de jumeaux : Sa petite Blue Ivy fan de son ventre rond

Le temps de faire le tri de toutes les photos prises la semaine dernière lors de la célébration de Pâques en famille, avec sa très grande amie et ex-partenaire des Destiny's Child Kelly Rowland, et voilà Beyoncé qui propose le meilleur de cette journée conviviale.

Alors que quelques images avaient précédemment été mises en ligne par sa maman Tina, Beyoncé en offre beaucoup plus à ses fans sur son site officiel. Toujours aussi généreuse, la chanteuse américaine de 35 ans se dévoile épanouie avec son ventre arrondi qui grossit. Enceinte de jumeaux comme elle l'a annoncé par surprise en février dernier, la femme de Jay Z commence à prendre de belles formes. Comblée par ce nouveau bonheur à venir, la star partage ces moments uniques avec sa fille aînée, l'adorable Blue Ivy.

Habillée d'une robe blanche comme Beyoncé pour participer à une chasse aux oeufs grandeur nature, la fillette manifeste déjà une attention toute particulière envers le baby bump de sa maman. Touchante, Blue Ivy l'embrasse avec amour, créant déjà une complicité avec ses jumeaux, une fille et un garçon si l'on en croit les rumeurs non confirmées par Beyoncé et Jay Z. Si le chanteur et producteur américain de 47 ans n'apparaît sur aucune des photos publiées, il se trouve sans aucun doute derrière l'appareil photo, captant tous ces beaux moments sans voler la vedette à son épouse et leur fille.

Inséparable de Kelly Rowland mais aussi de l'autre ex-chanteuse des Destiny's Child Michelle Williams, Beyoncé les a une nouvelle fois retrouvées cette semaine. Queen Bey a apporté son soutien à Kelly Rowland à l'occasion de la sortie de son livre, optant pour une tenue sexy. Cuissardes à talons et tunique courte devant, la chanteuse ne veut pas mettre sa féminité de côté.