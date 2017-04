Beyoncé, enceinte : La future maman de jumeaux a pris des formes !

Dans quelques semaines, Beyoncé et Jay Z accueilleront à leur deuxième et à leur troisième enfants. En attendant la naissance des jumeaux, le couple profite de bons moments entre amis. Le dernier en date s'est déroulé cette semaine. Beyoncé y a dévoilé un tout nouveau visage...

Mardi 18 avril, Beyoncé et Jay Z se sont rendus au restaurant Beauty & Essex, à Los Angeles. Les superstars de 35 et 47 ans comptaient parmi les invités de l'anniversaire de Lenny Santiago. Le vice-président du département A&R du label Roc Nation, photographe et ex-fiancé de l'actrice Adrienne Bailon a également soufflé ses bougies en présence des acteurs Kevin Hart et Terrence J, et du joueur de foot américain Victor Cruz, athlète signé au sein de l'agence Roc Nation Sports.