Beyoncé, enceinte : Lumineuse, Blue Ivy a hâte d'être grande soeur

La BeyHive, surnom attribué aux fans de Beyoncé, sont encore en deuil : grossesse oblige, elle ne participera pas au prochain festival de Coachella ! La superstar enceinte console ses millions d'admirateurs avec des photos régulièrement publiées sur les réseaux sociaux. Le défilé de mode virtuel s'est poursuivi ce week-end, avec des apparitions de Jay Z et leur fille Blue Ivy...

Ce samedi 1er avril, Beyoncé a partagé sur Instagram une nouvelle série d'images. La chanteuse de 35 ans y porte une renversante robe bleu royal Nicole Miller, une pochette Samatha Willis et des chaussures Gucci. Un cadre floral orne chaque photo de sa publication, sur laquelle figure également Jay Z et leur fille de 5 ans, Blue Ivy, coiffée de tresses et collée au baby bump de sa mère.

Sur une autre salve de photos remontant au samedi 11 mars et mises en ligne le samedi 18, Beyoncé est habillée d'un trench-coat AF Vandevorst, d'une robe Topshop et de chaussures Alberta Ferretti.

Queen Bey avait alors assisté à une représentation de la troupe Alvin Ailey American Dance Theater - dont fait partie sa mère, Tina Knowles -, au WACO Theater Center de Los Angeles. Elle a également partagé sur Instagram une vidéo compilant les meilleurs moments de sa soirée.